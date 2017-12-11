الرياح العاتية تقتل امرأة في البرتغال           

أعلنت السلطات البرتغالية ان امرأة قتلت وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح طفيفة، بسبب رياح عاتية ضربت الأحد شمالي البلاد.

وقال مسؤول في جهاز الحماية المدنية، إن امرأة تبلغ من العمر 45 عاما لقيت مصرعها من جراء سقوط شجرة على سيارتها في ماركو دي كانافيس القريبة من مدينة بورتو.

وأضاف أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين بجروح طفيفة نتيجة اصطدام سيارتهما بسيارة المرأة القتيلة.

وبحسب الحماية المدنية فقد أسفرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة عن سقوط حوالي 400 شجرة، وأدت إلى حصول حوالي 40 فيضانا.

من ناحيتها، أعلنت الأرصاد الجوية أن توقعاتها تشير إلى أن مناطق عدة شمالي البلاد ووسطها ستشهد حتى صباح الاثنين رياحا عاتية تصل سرعتها إلى 130 كلم/ساعة.

وشهدت مناطق شمال أوروبا، الأحد، أحوالا جوية سيئة، تسببت باضطرابات في حركة النقل وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

وفي بريطانيا تسببت أكبر موجة تساقط ثلوج منذ أربع سنوات باضطرابات واسعة في حركة النقل، بينما أُلغيت أكثر من 300 رحلة جوية في أكبر مطار في ألمانيا، في حين أدت الرياح القوية إلى جنوح سفينة في ميناء كاليه الفرنسي.