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البيت الأبيض ” يأسف ” لرفض الفلسطينيين استقبال نائب ترامب

البيت الأبيض ” يأسف ” لرفض الفلسطينيين استقبال نائب ترامب
واشنطن(صدى):

أبدى البيت الأبيض، أسفه من رفض الفلسطينيون مقابلة نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك بنس، خلال مرتقبة في المنطقة تشمل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال جارود آجين، نائب كبير موظفي بنس والمتحدث باسمه: ” من المؤسف أن السلطة الفلسطينية تضيع فرصة مناقشة مستقبل المنطقة “.
وأضاف أن ” الإدارة الأميركية لا تزال مستمرة دون عائق في جهودها للمساعدة على تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفريقنا للسلام لا يزال يعمل بجد لوضع خطة “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14585 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله لا يحيك يالخايس

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