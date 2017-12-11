فيديو.. مسن يرقص فرحا في مدرجات مباراة الهلال والفتح

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مسن يشجع نادي الفتح ويرقص بفرح خلال تواجده في مدرجات ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في مدينة الأحساء، خلال مباراة الهلال والفتح أمس الأحد في الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح الفيديو، المشجع متوشحا بشعار نادي الفتح ومندمجا مع أهازيج الجماهير، ويرفع يده ليرقص بفرح شديد، في لقطة طريفة تداولها مغردون على موقع ” تويتر “، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليرفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما رفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع.