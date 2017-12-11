مصادر تكشف تطور جديد في تشغيل ” ساهر ” في ينبع 

عادل الحربي(صدى):

عقد المختصون بنظام ” ساهر ” للرصد الآلي وشعبة مرور ينبع عقدوا اجتماعًا الأسبوع الماضي، حددوا من خلاله الأماكن التي تستدعي تركيب كاميرات الرصد الآلي “ساهر”، والسرعات داخل وخارج المحافظة.

كشفت مصادر عن قُرب تطبيق نظام ساهر للرصد الآلي بمحافظة ينبع لرصد المركبات المخالفة للسرعة المحددة داخل المحافظة والطرق الواصلة لها؛ وذلك لتقليل الحوادث المرورية.

وكانت قد نشرت خبرًا عن مطالب بعض أهالي محافظة ينبع للجهات المختصة بضرورة وضع نظام ساهر في الشوارع الرئيسية بالمحافظة ومنطقة ينبع الصناعية؛ للقضاء على قطع الإشارات والسرعة الجنونية.

وقال الأهالي إن الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة تشهد سرعة جنونية من قِبل بعض المراهقين وصغار السن، إضافة لبعض المخالفات الأخرى، منها قطع الإشارات الضوئية المرورية، والحفريات في الطرقات دون أخذ تصريح من المرور؛ إذ تشهد حوادث مميتة غالبًا، وتشكل هاجسًا للأهالي كافة.