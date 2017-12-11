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  3. صورة| الأمير محمد بن نايف برفقة والدته.. ومغردون: ” الجنة تحت أقدام الأمهات “

صورة| الأمير محمد بن نايف برفقة والدته.. ومغردون: ” الجنة تحت أقدام الأمهات “

صورة| الأمير محمد بن نايف برفقة والدته.. ومغردون: ” الجنة تحت أقدام الأمهات “
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد السابق، بصحبة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في أحد المستشفيات.

ونشر حساب باسم ” عويد العويد ” ، الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقا عليها: ” الجنة تحت أقدام الأمهات.. خروج والدة سمو سيدي الأمير محمد بن نايف من المستشفى بالسلامة بعد إجراء فحوصات طبية “.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 753 ] نشر منذ 4 ساعات

ياالله ماشاءالله تبارك الله الرحمن قمة الحب والأحترام والبر في والدته الله يحفظهم من كل مكروه يارب.

[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات

شوفو الاحتشام الله يحفظها

[ عدد التعليقات: 14589 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاه الله خير

[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 1 ساعة

ما شاء اللة الله يحفظك ويحميك ويطول بعمرك ويسعدك ياسيدي بالأمير ابن الأمير جعل ربي يرزقك برها وما هي غيربه عليك ياولد نايف جعل مثواه الجنه(اقسم برب الكعبه اشتقت لصورتك جعل عيني ماتبكيك ياااااارب)

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 8 دقائق

التواضع للوالدين رفعة من الله و احلا من ارفع منصب في الدنا

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