صورة| الأمير محمد بن نايف برفقة والدته.. ومغردون: ” الجنة تحت أقدام الأمهات “

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد السابق، بصحبة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في أحد المستشفيات.

ونشر حساب باسم ” عويد العويد ” ، الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقا عليها: ” الجنة تحت أقدام الأمهات.. خروج والدة سمو سيدي الأمير محمد بن نايف من المستشفى بالسلامة بعد إجراء فحوصات طبية “.