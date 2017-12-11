صورة| الأمير محمد بن نايف برفقة والدته.. ومغردون: ” الجنة تحت أقدام الأمهات “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد السابق، بصحبة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في أحد المستشفيات.
ونشر حساب باسم ” عويد العويد ” ، الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقا عليها: ” الجنة تحت أقدام الأمهات.. خروج والدة سمو سيدي الأمير محمد بن نايف من المستشفى بالسلامة بعد إجراء فحوصات طبية “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23831 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يسعده😘😘😘
خدمة الأم شرف عظيم عند الله.
M-512[ عدد التعليقات: 753 ] نشر منذ 4 ساعات
ياالله ماشاءالله تبارك الله الرحمن قمة الحب والأحترام والبر في والدته الله يحفظهم من كل مكروه يارب.
الجنيي[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 4 ساعات
شوفو الاحتشام الله يحفظها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14589 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاء اللة الله يحفظك ويحميك ويطول بعمرك ويسعدك ياسيدي بالأمير ابن الأمير جعل ربي يرزقك برها وما هي غيربه عليك ياولد نايف جعل مثواه الجنه(اقسم برب الكعبه اشتقت لصورتك جعل عيني ماتبكيك ياااااارب)
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6517 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله فيه وجــزاه كــل خــير .
حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يحفظك سيدي و يطول بعمرك و عمر والدتك ..
رعد ***[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 8 دقائق
التواضع للوالدين رفعة من الله و احلا من ارفع منصب في الدنا