لعبة جوال تصيب رجل صيني بشلل في الأطراف

بكين(صدى):

تعرض رجل صيني للإصابة بالشلل بسبب متابعته للعبة فيديو شهيرة أطلق عليها اسم ” كينغ أوف جلوري ” ، وتحديقه بالهاتف بسببها لمدة يومين متتاليين دون أخذ قسط من الراحة ، ليفوز باللعبة ويصل إلى مستويات متقدمة بها ، وهو ما تسبب له الإصابة المفاجئة .

ووفقاً لأحد المواقع الأجنبية ، فقد شعر الرجل في البداية بألم وصلابة في عنقه ، وبعد مرور لحظان قليلة لم يستطع تحريك أطرافه الأربعة ، حيث تبين فيما بعد إصابته بشلل في الأطراف ، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لفحصه والتعرف على سبب الإصابة .

وبعد الكشف والفحوصات ، اتضح أن الرجل أصيب بجلطة دموية في أنبوب العمود الفقري بمنطقة العنق ، وهو الذي أدى للضغط على الحبل الشوكي وإصابته بعد ذلك بالشلل بشكل تدريجي ، وعلى غرار ذلك ، خضع الرجل لعملية لإذابة الجلطات وقضى مدة طويلة بالعناية المركزة ، حتى تمكن من استعادة قدرته على المشي مرة أخرى .