محافظ بيشة يكشف حقيقة وجود قبور بأحد المخططات السكنية

أبها(صدى):

علق محافظ بيشة محمد سعيد بن سبرة، على توثيق مواطن، يدّعي وجود مقبرة بأحد المخططات السكنية، وذلك العام الماضي.

قال ” بن سبرة ” ، في تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل لجنة مكونة من المحكمة والبلدية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برئاسة المحافظة، ووُجدت أكوام ترابية عالية، لكن ذلك لا يدل على وجود قبور، مشيرًا إلى أنهم: ” للتأكد وقطع الأمر كتبنا للمحكمة لمخاطبة المفتي نظامًا بعد الشك بوجود المقبرة، وحفرت الجهات المعنية الموقع للتأكد من ذلك ” .

لفت محافظ بيشة، إلى أن الاستفسار حينها كان للبلدية، وبيّنت أن الأرض ملك البلدية، ولم توزع، وقامت اللجنة المشكَّلة بالشخوص للمكان، وأكدت أنه لا توجد قبور، وبانتظار الفتوى لحفر الموقع والتأكد منه. وقد انتهى دور المواطن بالإبلاغ عن هذه الأرض.