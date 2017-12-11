” أسعد الزهراني ” يطالب بتقديم عمل فني مع أحمد حلمي

نورة الشهري(صدى):

أعرب الفنان الكوميدي أسعد الزهراني عن رغبته الشديدة في تقديم عمل سينمائي مشترك مع الفنان المصري أحمد حلمي ، وبالتعاون مع الفنان عادل إمام كضيف شرف للفيلم في مشهد واحد على الأقل ، لتعزيز أواصر التعاون الفني بين البلدين .

وطالب ” الزهراني ” المملكة بإنشاء دور عرض سينمائي ليمثل وجهة حضارية وفنية وثقافية تحقق أرباحاً تجارية وتنشر فائدة فنية قوية بما يخدم الشباب الذي يضطر إلى السفر إلى دول أخرى لمشاهدة فيلم .

وأوضح الفنان الكوميدي ، أن هناك اتفاق مبدئي للتعاقد على فيلم سينمائي جديد من بطولته خلال الفترة المقبلة ، حيث تمنى أن يحدث تعاون مصري سعودي في هذه البطولة ليحقق الفيلم طفرة فنية جديدة من نوعها .