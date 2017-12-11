بعد إصابة العابد.. دياز يطالب الهلال بسرعة التعاقد مع عموري
شدد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، من إدارة النادي، على ضرورة الانتهاء من التعاقد باللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن، والشهير بـ ” عموري ” ، ليكون بديلا لنواف العابد الذي سيغيب الفتره المقبله لاجرائه تدخلًا جراحيًا على موضع اصابته في العضله الضامه.
وقال دياز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يجب الانتهاء من التعاقد مع عموري ” ، ليكون بديلا للعابد الذي سيغيب الفتره المقبله لاجرائه تدخلا جراحيا على موضع اصابته في العضله الضامه، ومن ثم برنامج تأهيلي طويل ” .
ومن المقرر أن يخضع اللاعب نواف العابد لعملية جراحية بعد إصابته في العضلة الضامة عقب اللقاء لفحوصات دقيقة لموضع الإصابة في العضلة الضامه.
اترك تعليقاً