بعد إصابة العابد.. دياز يطالب الهلال بسرعة التعاقد مع عموري

نواف السالم(صدى):

شدد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، من إدارة النادي، على ضرورة الانتهاء من التعاقد باللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن، والشهير بـ ” عموري ” ، ليكون بديلا لنواف العابد الذي سيغيب الفتره المقبله لاجرائه تدخلًا جراحيًا على موضع اصابته في العضله الضامه.

وقال دياز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يجب الانتهاء من التعاقد مع عموري ” ، ليكون بديلا للعابد الذي سيغيب الفتره المقبله لاجرائه تدخلا جراحيا على موضع اصابته في العضله الضامه، ومن ثم برنامج تأهيلي طويل ” .

ومن المقرر أن يخضع اللاعب نواف العابد لعملية جراحية بعد إصابته في العضلة الضامة عقب اللقاء لفحوصات دقيقة لموضع الإصابة في العضلة الضامه.