المخلافي: الفرص الحقيقية للحل السلمي في اليمن تراجعت بعد اغتيال صالح

فهمي محمد(صدى):

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الحرب بالنسبة للحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية ليست غايًة ولا هدفًا وإنما الهدف هو استعادة الأمن والسلم في اليمن سواًء عبر الحوار والمشاورات أو عبر المدافع، حسب تعبيره.

وقال في مداخلة له عن آفاق حل الصراع في اليمن قدمها على هامش قمة الأمن الإقليمي، إن الحرب التي يخوضها الجيش والمقاومة الشعبية في بلاده بدعم من التحالف العربي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على الشعب اليمني، ووجدت الحكومة نفسها مضطرة للدفاع عن شعبها وطلبت دعم أشقاءها وفقًا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك.

وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني، أن الفرص الحقيقية للحل السلمي تراجعت بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد مليشيا الحوثي الانقلابية المرتبطة بإيران، لكنه قال إن طريق السلام أفضل من الحرب ولذلك ستظل أيدينا ممدودة للسلام العادل وفقًا للمرجعيات الثلاث مع إيماننا بأن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا بعد اغتيال صالح.

وكشف المسوؤل اليمني أن المليشيا الانقلابية شرعت في إعادة ترتيب وضع الوحدات العسكرية الموالية لصالح فيما زادت من وتيرة التنكيل بالمعارضين والمقاومين في الداخل وأصبحت كافة القدرات العسكرية التي بيدهم جزء لا يتجزأ من التشكيلات العسكرية الإيرانية والمليشيا الطائفية التابعة لها في المنطقة.