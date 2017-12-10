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في ختام الدور الأول من دوري المحترفين.. ” الهلال ” بطل لقب الشتاء

في ختام الدور الأول من دوري المحترفين.. ” الهلال ” بطل لقب الشتاء
طلال الغامدي(صدى):

حصل نادي الهلال على لقب بطل الشتاء، بعد تعادله اليوم الأحد، مع فريق الفتح، بالجولة الثالثة عشرة في ختام الدور الأول من الدوري للمحترفين لكرة القدم.

وبالرغم من تعادله بدون أهداف مع مستضيفه الفتح اليوم، إلا أنه حقق لقب بطل الشتاء في ختام الدور الأول.

وارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الفرق ولديه مباراتان مؤجلتان، كما ارتفع رصيد الفتح إلى 16 نقطة بالمركز التاسع.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههه بطل الشتاء وآلله إنجاز

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