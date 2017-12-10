أمانة الطائف تعلن إنجاز 34 مشروعًا لدرء أخطار السيول

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت أمانة الطائف، عن إنجاز 34 مشروعًا لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بأرجاء المحافظة، تجاوز طول العبارات المنفذة بها 49 كيلو متراً، ضمن أعمال احتواء مياه الأمطار ودرء أخطارها التي قد تنجم عن تدفق السيول بكثافة في مواسم الامطار، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول التي تخدم الأحياء.

وشملت المشاريع تمديد عبارة وادى وج من جهة المثناة، وعبارة حي الروضة، وعبارة القراحين، وعبارة مخطط بن ريحان، وعبارة مخطط العنود، وعبارة وادي مسرة، وعبارة الحوية، وعبارة الجال، وعبارة الشرفية، وعبارة الجامعة، وعبارة المنتزه، شارع قريش وحي السداد، وعبارة الحدائق، وعبارة الوكرة والدهاس، وعبارة غرب مدينة الملك فيصل.

كما تم تنفيذ فتحات تصريف مياه الامطار رقم (1،2،3) بالطائف، وعبارة الحلقة الغربية، وعبارة وادي وج اليمنى، وعبارة مخطط الرحمانية، وحي القيم، وعبارة مشتل الأمانة، وعبارة وادي مسرة جنوب طريق الصناعية، وعبارة وادي وج المرحلة الثالثة، وتصريف مياه السحيلى شرق طريق الملك خالد، وعبارة حي مثملة، وعبارة شارع الخمسين والملك خالد بحي الجفيجف، حى الطحلاوى، شارع علاء بن الاخباب بحي نخب، وعبارة وادي شرب شرق الحوية، وعبارة مخطط القاضي بالحلقة الشرقية.

مما يذكر أن أمانة الطائف تعمل على 7 مشاريع جديدة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار شملت إنشاء عبارة خلف محطة الشيباني بطريق السيل، وعبارة وادي العقيق بالطائف، استكمال عبارة الوكرة والدهاس، عبارة وادي القيم الرئيسي بالطائف، عبارة شارع التلفزيون، عبارة وادي حي الحوية، عبارة وادي الفيصلية خلف نادي الفروسية.