” مياو إيه ” تطبيق حديث يبيع وقت المشاهير بالثانية

بكين(صدى):

انتشر تطبيق صيني جديد أطلق عليه اسم ” مياو إيه ” والذي يسمح للمشاهير والفنانين ببيع وقتهم بالثانية لمحبيهم من الجمهور ومتابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث يعمل بمثابة بورصة غير قانونية ، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الجميع .

ويقصد بمصطلح ” مياو إيه ” الصيني كلمة ” ثواني ” باللغة العربية ، والذي يصفه القائمون على تطويره بأنه أول منصو للتجارة لمساعدة المعجبين على الوصول إلى نجومهم المفضلين والتواصل معهم بمقابل مادي يشجع النجوم بدورهم على الموافقة على ذلك .

حيث يبيع التطبيق وقت المشاهير بالثانية ويفرض رسوم للخدمة تبلغ 3% على جميع المعاملات ، وتجري العملية من خلال الدفع عبر منصة صينية على الإنترنت يطلق عليها ” نت إيزي ” ، حتى وصلت المعاملات حتى اليوم إلى ما يعادل 45 إلى 60 مليار دولار أمريكي تقريباً .

ويُوفر التطبيق الذي يضم أكثر من 500 ألف من المشاهير خيارات التواصل والتي تتمثل في الدردشة أون لاين أو بالصوت ، أو الإجابة على شبكات التواصل الاجتماعي أو تسجيلات فيديو أو حتى مقابلات وجهاً لوجه ، وكل طريقة لها سعر خاص بها يحاسب عليه المعجب .