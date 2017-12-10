بالفيديو.. سليمان الراجحي يوجه نصيحة لرجال الاعمال

علي القحطاني(صدى):

وجه الشيخ سليمان الراجحي، رسالة لرجال الأعمال، مؤكدًا في رسالته على ضرورة تنمية مهارات رجل الأعمال نظرًا لأنه المسئول.

وقال الراجحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير : ” أهم شيء إن الإنسان لايكون يدير عمله بواقع رجال، نعم رجال كفاءات لكنه يقف هو بعيد، هو رب العمل وصاحبه ” .

وأضاف الراجحي: ” تجده طال عمرك ينام ثم لاصارت الساعة 11 أو 12 جاك ولا جاك طول الله عمرك، ولا هو هذا اللي جاء الشيخ جاءأحد يفتح له الباب وأخر يفتح له المصعد، ويطلع ثمن يفتح له المكتب، ثمن لاجاك هات الشاي هات القهوة وعمله يدور بذا ” .

وتابع الراجحي : ” أن العمل يدور بهذه الطريقة ولكن المطور انت لما تدخل المعمعة لما تخل العمق ، لما تشوف الصغير والكبير، رجل الاعمال عنده موظفينه سواء مدير عام أو سواء ولا بد يعتمد عليهم ولابد ينمي مواهبهم. ”