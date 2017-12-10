الكويت تعلن عن تشكيل جديد لمجلس الوزراء

خالد الظفيري(صدى):

أعلن رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الصباح، عن تشكيل جديد لمجلس الوزراء، حيث ينحدر خمسة من 16 عضوا من العائلة المالكة، من بينهم نجل أمير البلاد، ناصر صباح الصباح، الذي أُختير لرئاسة وزارة الدفاع.

ويذكر أن من ضمن التشكيل الجديد على بخيت الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية، وزيرا للنفط خلفا لعصام المرزوق.

وحل مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، بعد أن قرر المشرعون دراسة التصويت على سحب الثقة من أحد الوزراء من العائلة المالكة بسبب مشكلات في الموازنة.