وظائف شاغرة في شركة ” التركي القابضة “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” التركي القابضة ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لديها، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مبيعات تنفيذي: شهادة الدبلوم في تخصص التجارة، أو التخصصات ذات الصلة.

– مسؤول تسويق تنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصصات (التسويق، أو الإعلانات).

– مدير العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية).

– المدير المالي: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 10 يناير 2018م.

أشارت الشركة، إلى أنه حال وجود رغبة لمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يتم الدخول على هذا الرابط التالي: (هنا).