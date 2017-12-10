بالفيديو.. دبي تشهد بيع أغلي لوحتي مركبات بـ 5.39 مليون درهم

دبي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح لحظة تسلم رجل أعمال للوحتين أرقام مركبة ذات الكود الثنائي في دبي، بمبلغ 5 مليون و390 ألف درهم إماراتي، وهي الأغلى ثمن حتي الآن.

وكشف المدير التنفيذي للترخيص في هيئة الطرق، أحمد بهروزيان، أن الهيئة طرحت أرقامًا مميزةً جديدةً بكود ثنائي بعد استنفاد الأرقام المميزة في الكود الفردي، وأن الهيئة تلبي طلب العملاء الذين يرغبون في اقتناء الأرقام المميزة.

يذكر أن إجمالي المبيعات في المزاد الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، وصل إلي 12 مليوناً و750 ألف درهم، حيث حقق الرقم AA10القيمة الأعلى سعراً، وهي 3 ملايين و120 ألف درهم، ثم الرقم AA12 الذي بيع بمليونين و270 ألفاً.