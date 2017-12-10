” الأولمبية السعودية ” تعقد اجتماعاً طارئاً لترشيح أعضاء جدد للجنة

طلال الغامدي(صدى):

تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية في المملكة باستقالتهم رسمياً اليوم الأحد ، حيث أعلنت اللجنة انعقاد جمعية عمومية غير عادية بمقرها في الرياض يوم غد الإثنين ، لتسوية هذه المسألة بناءاً على بنود قانون اللائحة التنفيذية ، بعدما اتضح أن أكثر من نصف الأعداء تقدموا باستقالاتهم .

ووفقاً لذلك ، أعلنت اللجنة أسماء الأعضاء الذين تقدموا بالترشح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة خلال الفترة المتبقية من الدورة الأولمبية من 2017 وحتى 2020 وهو كالآتي :

1- عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد من الاتحاد السعودي لكرة السلة.

2- الدكتور إبراهيم بن محمد القناص من الاتحاد السعودي للكاراتيه.

3- العميد/ هادي بن بكر القحطاني من الاتحاد السعودي لألعاب القوى.

4- العميد ركن/ شداد بن طالع العمري من الاتحاد السعودي للتايكوندو.

5- الرائد/ خالد بن عبدالله العتيبي من الاتحاد السعودي للرماية.

6- مشعل بن عبدالله الجميح من الاتحاد السعودي للمصارعة.

7- محمد بن عبدالعزيز المنيع من الاتحاد السعودي لكرة اليد.

8- محمد بن ناصر العجاجي من الاتحاد السعودي للتنس.

9- ناصر بن محمد الدغيثر من الاتحاد السعودي لكرة الماء.

10- عبدالعزيز بن فهد السعيد من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة.

11- أحمد بن صفوان القضماني من الاتحاد السعودي للسباحة.

12- محمد بن أحمد الحربي من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.