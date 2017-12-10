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ولايات أمريكية تدرس تنفيذ أحكام الإعدام في مسجونيها بالأفيون

ولايات أمريكية تدرس تنفيذ أحكام الإعدام في مسجونيها بالأفيون
واشنطن(صدى):

طرحت بعض الولايات الأمريكية مقترحاً تحت الدراسة بابتكار طريقة جديدة لتنفيذ أحكام الإعدام للسجناء عن طريق الأفيون ، حيث تسعى ولايتي ” نبراسكا ” و ” نيفادا ” لتنفيذ أولى عمليات الإعدام بهذه الطريقة إلا أن مجموعة من الأطباء عارضت هذه الطريقة وحذروا من خطر استخدام مادة ” الفينتانيل ” دون تجربة مسبقة والذي يمكن أن يسبب آلاماً كبيرة مقارنةً بالادوية الأخرى المستخدمة في الإعدام .

وعلى غرار ذلك ، تعمل الولايات الأمريكية جاهدة على إيجاد بدائل أكثر قوة لإعدام المجرمين خاصةً بعدما رفضت شركات الأدوية إمداد السلطات بالعقاقير التي تتطلبها عملية الإعدام ، وهو ما أدى إلى محاولة ولايات مثل فلوريدا و أوهايو إلى ابتكار عناصر جديدة لتكوين مركبات العقاقير التي يتم من خلالها تنفيذ أحكام الإعدام القاتلة ، وفقاً لما ذكرته مواقع أجنبية .

وتداولت الولايات مقترحات قديمة أبدت إمكانية التعامل معها مرة أخرى في ظل تعديل القانون الحالي ، حيث تتمثل الأساليب القديمة لديهم في الرمي بالرصاص أو الكراسي الكهربائية .


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