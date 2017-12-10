البريد يعتذر لمشتركيه عن إرسال العديد من الرسائل بالخطأ

عادل الحربي(صدى):

أرسل البريد السعودي لبعض مشتركيه اليوم الأحد، رسائل اعتذار عن وجود خطأ في مزود الخدمة، الذي بدورة تسبب في إرسال المئات الرسائل الخاطئة.

قال البريد عبر الرسالة: ” نعتذر عن تكرار الرسالة النصية لخلل لدى مزود خدمة الرسائل. شكرًا لتفهمكم ” .

وكان قد تلقى المشتركين أكثر من مئة رسالة نصية من البريد على هاتفه في ساعات معدودة بعد سداده قيمة الاشتراك السنوي لصندوق البريد الخاص به؛ ما تسبب في إزعاج الكثير، وهو الأمر الذي اعتذر عنه البريد اليوم.