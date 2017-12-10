فنانو الوطن العربي ينعون الراحل أبوبكر سالم

نورة الشهري(صدى):

نعى عدد من الفنانين والمشاهير، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، الفنان الكبير أبو بكر سالم، والذي وافته المنية اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

فقدنشرت المطربة السورية أصالة نصري، عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام، صورة للفنان الراحل، وعلقت قائلة ” كان كريما طيبا رحوما، وأكثرنا تلاميذه، رحمك الله يا عمنا، وأسكنك الكريم الرحمن فسيح جناته ” .

فيما نعى الفنان عبد المجيد عبد الله، مواطنه قائلا ” رحمك الله يا أبو أصيل، وأسكنك فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه من نصف ساعة تقريبا ” .

كما نعى الفنان مطرف المطرف، ” سالم ” ، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور العالمي ” إنستجرام ” ،معلقًا :رحمك الله يا بو أصيل.. وأسكنك فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

بينما نشر الإعلامي اللبناني نيشان، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة للمطرب الكبير، وعلق عليها قائلا ” أبو بكر سالم في ذمة الله، البقاء لله ” .

وتوفي اليوم الفنان أبو بكر سالم عن عمر ناهز الـ 78 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.