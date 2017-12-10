أمير الرياض يعزي أسرة الزيدان

علي القحطاني(صدى):

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة الزيدان في وفاة أخوهم صالح بن عبدالله الزيدان ــ رحمه الله ــ وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء .

وسأل الأمير فيصل بن بندر الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة الزيدان عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره , داعين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .