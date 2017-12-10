” القحطاني ” يتهكَم على ” بي إن ” ويُدافع عن المملكة

نايف السالم(صدى):

تهكَم سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، على القائمين على مجموعة قنوات ” بي إن ” القطرية، نظرًا لزعمهم أن المملكة لم تتدافع عن القدس الشريف، بعكس تنظيم الحمدين.

وقال ” القحطاني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” المتردية والنطيحة ” المستوردين ” في قنوات بي ان يدعون أننا لم ندافع عن القدس وذلك على عكس تنظيم الحمدين الذي لم يرفع علم إسرائيل في سمائه ويغصب بنات بلده على استقبال بيريز بالزهور. كانوا يصنعون نجومية المرتزقة بأموالنا ليكونوا قوتهم الناعمة فالحمدلله الذي طهر بيوتنا و أسواقنا منهم ” .

ونشر ” القحطاني ” صور لقيادات قطر أثناء انسجامهم مع قيادات الكيان الصهيوني، معلقًا: ” صدق أو لاتصدق: هذه الطغمة الفاسدة التي قام حكمها على عقوق الوالدين والسجود لإسرائيل تفكر بالمزايدة على السعودية في قضية القدس ” .