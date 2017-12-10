” رَمْسَة كريم ” فيلم إماراتي مصري من بطولة هاني رمزي

أماني الغامدي(صدى):

وقع الفنان المصري هاني رمزي عقد بطولة فيلم إماراتي مصري جديد أطلق عليه اسم ” رَمسَة كريم ” ، للاستعداد لتصويره في مطلع فبراير للعام المقبل في أبو ظبي ودبي والقاهرة ، والذي يشارك فيه المؤلف والمخرج الإماراتي لؤي السعدي ، ومن إنتاج شركة ” برودكشن ” الإماراتية .

وأشاد رمزي بدوره في الفيلم مبدياً إعجابه بالفكرة والسيناريو خاصةً في ظل التعاون الخليجي المصري الذي يحقق نجاح متوقع بعد عرضه ، بالإضافة إلى تعاونه في العمل مع مجموعة كبيرة من نجوم الإمارات .

حيث يشارك في بطولة ” رَمْسَة كريم ” من النجوم ، الفنان هاني رمزي ، والفنانة المصرية رجاء الجداوي ، ومن الإمارات حبيب علوم ، ورزيقة طارش ، وعبد الله صالح ، وعلي التميمي ، وجمال السميطي ، وملاك الخالدي ، ورانيا آل علي ، وعبد الله بن حيدر .