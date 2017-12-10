بمشاركة المملكة.. اجتماع ثلاثي لبحث الأوضاع في اليمن

علي القحطاني(صدى):

اجتمع وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا اليوم الأحد لبحث تطورات الأوضاع الأمنية باليمن.

ووصل وزير خارجية المملكة، عادل الجبير، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تستضيف الاجتماع، ليل الأحد، بمشاركة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

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ويمر اليمن بمفترق طرق بعد اغتيال جماعة الحوثي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الأسبوع الماضي، في هجوم على منزله بصنعاء بالقذائف والصواريخ.