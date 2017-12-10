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” أحلام ” تنعي الراحل أبوبكر سالم

” أحلام ” تنعي الراحل أبوبكر سالم
أماني الغامدي(صدى):

نعت المطربة أحلام الكويتية، مساء اليوم الأحد، الفنان الراحل أبو بكر سالم، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وقالت ” أحلام ” ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” وترجل الفارس ورحل عنا ودعنا أبونا الغالي أبوبكر سالم.. اللهم أبدله دار خير من داره وأهلا خيرا من أهله واجعل مثواه جناتك جنات النعيم.. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله ” .

وتوفي اليوم الفنان أبو بكر سالم عن عمر ناهز الـ 78 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 37 دقيقة

عساء اللي خذاه ياخذك سريع الله هم امين يا الخنفسه المخنزه ي الطقاقه

[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 21 دقيقة

توبي إلى الله … قبل ان ينعونك يالحجيه

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