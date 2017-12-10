لتجنُب حرائق الدفايات المنزلية.. عليك بـ 5 خطوات

نورة الشهري(صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن الاستخدام الآمن للدفايات المنزلية، ومجموعة من إرشادات السلامة عند توصيلها بالكهرباء، موضحة أن أهم شيء هو عدم تغذية الدفاية مع أجهزة أخرى في مقبس واحد.

وأشارت إلى أنه يجب إبعاد سلك الدفاية عن الأجزاء الحارة منها، ويجب توصيلها في القابس الكهربائي المناسب مباشرة بدوة استخدام آية توصيلات كهربائية.

كما نصحت بتمديد السلك فوق السجاد وليس أسفله حتى يكون ظاهرًا للعيان، مع عدم تركه عرضة للجلوس عليه أو وطئه بالقدم، مشيرة إلى وجوب أن تكون ذات جهد 220 فولت، ولا تتجاوز قدرتها 2500 واط.

وأكدت الجمعيةن أن استخدام التوصيلات الكهربائية، وتغذية الدفاية مع أجهزة أخرى من المقبس مباشرة أحد المسببات الرئيسية للحرائق والإصابات والوفيات الناجمة عن الدفايات.