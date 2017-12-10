الإحصاء تكشف بالأرقام نسبة المتملكين والمؤجرين لمساكن في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة الإحصاء، النسب التفصيلية للمنازل المتملكة للأشخاص والأخرى المستأجرة أو المقدمة من صاحب العمل في المملكة.

وكشف بيان الهيئة لمسح الطاقة المنزلي لعام 2017، أن 40.15% من قاطني المملكة يتملكون مساكنهم، بينما يستأجر 50.39% منهم، في الوقت الذي يوفر فيه صاحب العمل مساكن لـ9.46% ، في مناطق القصيم وعسير وحائل وجازان ونجران والباحة.

فيما تفوقت نسب الإيجار على نسب التملك في بقية المناطق الـ7، وهي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وتبوك والحدود الشمالية والجوف.

وفي الجدول التالي يمكن رؤية الأرقام التفصيلية لنسب التملك والإيجار بحسب المناطق: