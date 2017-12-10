ملخص نتائج الجولة الـ 13 لدوري المحترفين اليوم

طلال الغامدي(صدى):

انتهت اليوم مباريات الجولة الـ13 والأخيرة لدوري المحترفين منذ قليل ، حيث حقق التعاون فوز ساحق على الاتفاق بـ 4 أهداف بدون رد ، حيث سجل الرباعي كامارا وهزازي وماتشادو والحضري الأهداف التي رفعت من رصيد ” التعاون ” إلى المركز السابع برصد 16 نقطة ، فيما تراجع ” الاتفاق ” برصيد 11نقطة إلى المركز قبل الأخير .

فيما انتهت مباراة كلاً من الفتح والهلال بالتعادل بدون أهداف للفريقين ، وهو ما يجعل الهلال يحافظ على صدارته في المركز الأول بـ27 نقطة في رصيده ، بينما يظل الفتح في المركز التاسع برصيد 16 نقطة تسجل لصالحه .

وانتهت مباراة أحد والأهلي اليوم الأحد بتعادل لكلا الفريقين اللذين سجل كل منهما هدفين ، حيث سجل لأحد رائد عبدالله الغامدي الهدف الأول في شباك الأهلي ويليه الهدف الثاني للاعب محمد آل فتيل ، ولنادي الأهلي سجل الهدفين اللاعب حسين المقهوي ، ويليه الهدف الثاني لكلاوديمير ، وهو ما يجعل أحد في المركز 12 برصيد 13 نقطة ، بينما يحافظ الأهلي على المركز الثاني برصيد 25 نقطة بعد الهلال .