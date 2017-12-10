  • الأحد 10

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ملخص نتائج الجولة الـ 13 لدوري المحترفين اليوم

ملخص نتائج الجولة الـ 13 لدوري المحترفين اليوم

ملخص نتائج الجولة الـ 13 لدوري المحترفين اليوم
طلال الغامدي(صدى):

انتهت اليوم مباريات الجولة الـ13 والأخيرة لدوري المحترفين منذ قليل ، حيث حقق التعاون فوز ساحق على الاتفاق بـ 4 أهداف بدون رد ، حيث سجل الرباعي كامارا وهزازي وماتشادو والحضري الأهداف التي رفعت من رصيد ” التعاون ” إلى المركز السابع برصد 16 نقطة ، فيما تراجع ” الاتفاق ” برصيد 11نقطة إلى المركز قبل الأخير .

فيما انتهت مباراة كلاً من الفتح والهلال بالتعادل بدون أهداف للفريقين ، وهو ما يجعل الهلال يحافظ على صدارته في المركز الأول بـ27 نقطة في رصيده ، بينما يظل الفتح في المركز التاسع برصيد 16 نقطة تسجل لصالحه .

وانتهت مباراة أحد والأهلي اليوم الأحد بتعادل لكلا الفريقين اللذين سجل كل منهما هدفين ، حيث سجل لأحد رائد عبدالله الغامدي الهدف الأول في شباك الأهلي ويليه الهدف الثاني للاعب محمد آل فتيل ، ولنادي الأهلي سجل الهدفين اللاعب حسين المقهوي ، ويليه الهدف الثاني لكلاوديمير ، وهو ما يجعل أحد في المركز 12 برصيد 13 نقطة ، بينما يحافظ الأهلي على المركز الثاني برصيد 25 نقطة بعد الهلال .

 


الوسوم:, , , , , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *