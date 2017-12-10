اكتشاف ” منجم ذهب ” جديد في المملكة

نايف السالم(صدى):

سلطت صحيفة ” شالونج ” في تقرير لها اليوم الأحد، الضوء على استثمارات الشركات الفرنسية في قطاع المياه بالمملكة والذي اعتبرته بمثابة ” ثروة ” .

وقالت ” شالونج ” ، إن وسط رمال الصحراء، محطات تحلية مياه البحر الموجودة في محافظة الجبيل، بالمملكة مثيرة للإعجاب، فهي قادرة على إنتاج ما يعادل خمسة أضعاف استهلاك مدينة تولوز الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة، أن المملكة تخطط لتوسيع نطاق خصخصة قطاع المياه خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة، من أجل جمع 60 مليار دولار من الاستثمارات التي تعتبر ضرورية بحلول عام 2023 لتوسيع وتحديث البنية التحتية.

وخصخصة السعودية لجزء كبير من قطاع المياه، جعل شركات فرنسية مثل فيوليا وسويز وسور مهتمة جدًا بالاستثمار في هذا القطاع.