مواعيد مباريات الجولة الـ14 من الدوري

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، مساء اليوم، عن مواعيد مباريات الجولة الـ14 من دوري المحترفين، والتي سيفتتحها نادي الرائد أما القادسية يوم الخميس المقبل 14 ديسمبر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بريدة، في تمام الخامسة و55 دقيقة.

ويلتقي النصر مع الفيصلي في نفس اليوم على استاد الملك فهد الدولي في تمام السابعة و40 دقيقة، بينما يلعب نادي أُحد أما نادي الشباب باستاد مدينة الملك عبدالله في تمام السادسة و15 دقيقة يوم الجمعة 15 ديسمبر، ويقابل الأهلي نادي الاتفاق على نفس الاستاد في تمام السابعة و40 دقيقة.

ويوم السبت 16 ديسمبر، يلعب التعاون مع الفتح في على استاد مدينة الملك عبدالله في تمام الثالثة و15 دقيقة، بينما يلتقي الباطن نادي الاتحاد في الخامسة و45 دقيقة على ملعب الباطن.

ويلعب نادي الهلال متصدر الدوري، مع نادي الفيحاء يوم الأحد 1 ديسمبر، بملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.