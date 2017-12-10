” موهبة ” تمثل المملكة في أولمبياد هولندا بـ6 طلاب

نواف السالم(صدى):

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، بالتعاون مع وزارة التعليم بالمملكة، عن تمثيلها في أولمبياد العلوم للناشئين، والذي يقام في هولندا، في الفترة بين 15 إلى 24 ربيع الأول، وذلك للعام الثالث على التوالي.

أوضحت المؤسسة، أنه تم تدريب الطلبة المشاركين لمدة عامين، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود، حيث سينافسون نحو 300 طالب وطالبة يمثلون 48 دولة.

وفريق ” موهبة ” ، مكون من 5 طلاب وطالبة واحدة، هم الطلاب: أسامة العلي، وأحمد المهنا، وحسام نور ولي، وعبدالرحمن الشهري، ومشاري الفريدي، والطالبة ريم القرني.

يذكر أن موهوبي المملكة حصلوا في المسابقة خلال العامين الماضيين على 11 ميدالية برونزية وميدالية فضية.