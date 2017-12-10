خادم الحرمين يعزي سلطان عُمان في وفاة السيد تركي آل سعيد

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان في وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد.

وقال الملك المفدى : ” علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب سلطنة عمُان الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .