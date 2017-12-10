قوات حزب المؤتمر اليمني تعتقل ضابط قطري يعمل لصالح الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات حزب المؤتمر الشعبي من إلقاء القبض على أحد ضباط المخابرات القطرية الذي اتضح أنه يعمل لصالح الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء .

ووفقاً لمصادر مسؤولة ، حاول الضابط القطري أن يتواصل مع قيادات من حزب المؤتمر الموالي للراحل علي عبدالله صالح لإقناعهم بالعودة للتحالف مع الحوثيين في مقابل منحهم مناصب حكومية بالنظام الانقلابي الجديد ، وحرص الضابط على عقد لقاءات عدة مه أعضاء المؤتمر لإقناعهم بالرسالة نفسها ومساومتهم بمبالغ مالية طائلة ومناصب رفيعة بمؤسسات الدولة .

ومن جانبه ، حرص الحزب على التعامل مع الموقف بتأني وهدوء بهدف استدراج الضابط القطري إلى منطقة تتمكن قوات الحزب فيها من السيطرة عليه واعتقاله ، وتجري الآن تحقيقات موسعة معه للحصول على المعلومات اللازمة .