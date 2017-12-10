قوات حزب المؤتمر اليمني تعتقل ضابط قطري يعمل لصالح الحوثيين
تمكنت قوات حزب المؤتمر الشعبي من إلقاء القبض على أحد ضباط المخابرات القطرية الذي اتضح أنه يعمل لصالح الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء .
ووفقاً لمصادر مسؤولة ، حاول الضابط القطري أن يتواصل مع قيادات من حزب المؤتمر الموالي للراحل علي عبدالله صالح لإقناعهم بالعودة للتحالف مع الحوثيين في مقابل منحهم مناصب حكومية بالنظام الانقلابي الجديد ، وحرص الضابط على عقد لقاءات عدة مه أعضاء المؤتمر لإقناعهم بالرسالة نفسها ومساومتهم بمبالغ مالية طائلة ومناصب رفيعة بمؤسسات الدولة .
ومن جانبه ، حرص الحزب على التعامل مع الموقف بتأني وهدوء بهدف استدراج الضابط القطري إلى منطقة تتمكن قوات الحزب فيها من السيطرة عليه واعتقاله ، وتجري الآن تحقيقات موسعة معه للحصول على المعلومات اللازمة .
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