مانشستر سيتي يفوز علي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق مانشستر سيتي اليوم الأحد، في الفوز علي نظيره مانشستر يونايتد، 2/1 في مباراة قمة المدينة في أولد ترافورد، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ديفيد سيلفا هدف مانشستر سيتي من مدى قريب في الدقيقة 43، لكن ماركوس راشفورد أدرك التعادل بعد دقيقتين بعد خطأ من فابيان ديلف.

ونجح نيكولاس أوتامندي في خطف هدف الانتصار لمانشستر سيتي من مدى قريب في الدقيقة 54، بعدما حاول روميلو لوكاكو تشتيت الكرة بشكل سيئ.

وقبل 5 دقائق من النهاية أنقذ إيدرسون حارس مانشستر سيتي تسديدة قوية من مدى قريب من لوكاكو، ليهدر مانشستر يونايتد فرصة لا تصدق.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي 46 نقطة من 16 مباراة، بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي تشيلسي حامل اللقب ثالثًا وله 32 نقطة ثم ليفربول 30 نقطة.