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بعد قرار ترامب.. الجزائر ترفض طلب واشنطن لتأمين سفارتها

بعد قرار ترامب.. الجزائر ترفض طلب واشنطن لتأمين سفارتها
الجزائر(صدى):

رفضت الجزائر، طلب أمريكي بإرسال جنود من البحرية ” المارينز ” لتأمين سفارتها في الجزائر العاصمة، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت مصادر إعلامية إن ” السلطات الجزائرية رفضت طلبًا أمريكيًا بإرسال جنود المارينز لتأمين سفارة واشنطن بالعاصمة، عقب موجة الحركات الاحتجاجية في العالم ضد قرار ترامب ” .

ويذكر أن ترامب، أعلن، الأسبوع الماضي، أن القدس عاصمة إسرائيل، مما أدى إلى غضب البلاد العربية، خاصة بعد قرار نقل السفارة الإمريكية إلى هناك.


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[ عدد التعليقات: 5503 ] نشر منذ 59 دقيقة

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