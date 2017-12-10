بعد قرار ترامب.. الجزائر ترفض طلب واشنطن لتأمين سفارتها
رفضت الجزائر، طلب أمريكي بإرسال جنود من البحرية ” المارينز ” لتأمين سفارتها في الجزائر العاصمة، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت مصادر إعلامية إن ” السلطات الجزائرية رفضت طلبًا أمريكيًا بإرسال جنود المارينز لتأمين سفارة واشنطن بالعاصمة، عقب موجة الحركات الاحتجاجية في العالم ضد قرار ترامب ” .
ويذكر أن ترامب، أعلن، الأسبوع الماضي، أن القدس عاصمة إسرائيل، مما أدى إلى غضب البلاد العربية، خاصة بعد قرار نقل السفارة الإمريكية إلى هناك.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5503 ] نشر منذ 59 دقيقة
كفو عليكم