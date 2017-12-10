” بي إيه إي سيستمز ” تعلن عن 11 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف شركة ” بي إيه إي سيستمز ” المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (11) وظيفة فنية وغدارية شاغرة، للمواطنين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران ” .

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مشرف إلكترونيات الطيران (الطائف).

2- فني معدات طيران أرضي (تبوك).

3- مشرف متجر محركات/ وقود الطائرات (تبوك).

4- مشرف مناوب المحاكاة (تبوك).

5- مشرف الإلكترونيات والكهرباء (تبوك).

6- مدرب إلكترونيات الطيران (الرياض).

7- مشرف متجر العجلات والإطارات (الطائف).

8- مدرب الميكانيكية (الظهران).

9- مدير عمليات تكامل الأعمال (الظهران).

10- مدرب محاكاة- الطيار (الظهران).

11- مدير أول صيانة (تبوك).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من ” هنا “