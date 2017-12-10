حكومة الحوثيين تعلن عن صرف نصف راتب من أموال صالح

فهمي محمد(صدى):

اعلنت حكومة الحوثيين في صنعاء، اليوم الأحد، عن صرف نصف راتب لموظفي الدولة.

ويأتي ذلك في ضوء تصريحات سابقة اصدرتها قيادات من جماعة الحوثي، أعلنت أنها ستصرف مرتبات ثلاثة سنوات من الأموال والذهب والفضة التي زعموا أنهم وجدوها في منزل صالح.

وكانت نقابة المعلمين قد دعت مجددًا إلى الاضراب عن العمل لإخلال حكومة الانقلاب الحوثية باتفاق سابق معها بانتظام صرف رواتب المعلمين .