التعادل السلبي للهلال والفتح في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

انتهت منذ قليل مباراة الهلال والفتح ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول لاعبو الزعيم التسجيل في مباراة الهلال والفتح، من أجل تحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، إلا أن محاولاتهم باءت الفشل.