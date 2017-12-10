التعادل السلبي للهلال والفتح في دوري المحترفين
انتهت منذ قليل مباراة الهلال والفتح ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وحاول لاعبو الزعيم التسجيل في مباراة الهلال والفتح، من أجل تحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، إلا أن محاولاتهم باءت الفشل.
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1018 ] نشر منذ 1 ساعة
برضه الأول
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 38 دقيقة
شكرآ الفتح القادم أفضل باذن الله 🍎🍏