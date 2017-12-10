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دراسات حديثة تكشف أهمية حبات البن في حل المشاكل الصحية والمنزلية

دراسات حديثة تكشف أهمية حبات البن في حل المشاكل الصحية والمنزلية
متابعات(صدى):

حرصت النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام على مضغ حبات البن كبديل للعلكة ، وهو ما أثار دهشة جمهورها لغرابة هذه العادة ، إلا أنها كشفت عن وجود فوائد عدة لمضع حبات البن بما يحقق لها الحفاظ على رشاقتها .

ووفقاً لما أفادته مواقع عالمية ، فإن حبوب البن غنية بالفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم وهو الأمر الذي يساعد بدوره على توفير فائدة غذائية للإنسان من ناحية وتحويله كسماد يساهم في نمو المزروعات من جهة أخرى .

إلا أن فوائد القهوة بشكل عام وحبوب البن بصورة خاصة لا تقتصر على مضغها والحصول على العناصر الغذائية التي تشتمل عليها فحسب ، فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن مجرد شم رائحة القهوة وخاصةً فترة الصباح يساهم في بث طاقة إيجابية لدى الإنسان ويعمل على تنظيف الأنف ، فضلاً عن عمله كشامبو للشعر بفضل الكافيين الذي يحتوي عليه والذي يساهم بدوره في نمو الخصلات وتقويتها .

كما يضفي البن برائحته الفريدة نكهة مميزة على الطعام وخاصةً الحلويات ، وبهذه الرائحة يمكن إزالة رائحة اليدين التي يلتصق بها الثوم أو البصل من خلال وضع القليل منه عليها لفترة من الوقت ، كما أنه من خلال وضع حبوب البن بفتحات الحوض المسدودة مع مزيج من المياه المغلية وقطرات من مسحوق الجلي فإنه يساعد في إزالة الشوائب وحل مشكلة الانسداد بسرعة وسهولة .

وطبقاً للدراسات ، فإن خلط البن والمياه معاً وضعهما على المرزوعات يمكن التخلص بشكل كبير من الحشرات ، فضلاً عن كونها سماد فعال وصحي للمزروعات .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5503 ] نشر منذ 59 دقيقة

خير ان شاء الله

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