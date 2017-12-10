مركز صحي المونسية بالرياض يطلق حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

أطلق مركز صحي المونسية بالرياض حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية في المدارس والأسواق والمساجد في أحياء المونسيه والرمال وكذلك عدة أحياء من منطقة الرياض بالمجان ، خصص المركز عيادة خاصة لهم في بعض أحياء المنطقة ، ويتضمن الفريق الطبي أطباء وتمريض وأخصائيين متميزين في العمل الصحي.

وأوضح مدير مركز صحي حي المونسية بدر المطيري أن المركز حريص كل الحرص على تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الطبية التي تساهم في مساعدة كافة المواطنين وتقديم الإرشادات والنصائح الطبية وتوعيتهم عن بعض الأضرار التي تصيب الإنسان.

وأشاد المطيري بالدور الكبير الذي يقوم به وزير الصحة من العناية الطبية والاهتمام بالمواطنين والمقيمين في شتى المجالات الصحية، لافتا أن وزارة الصحة حريصة على سلامة جميع الطلاب والطالبات والمواطنين والمقيمين كافة وتوعيتهم من خلال أداء الرسالة الطبية لكل شخص، وكذلك الدور الكبير الذي يقوم به المدير العام للشؤون الصحية في منطقة الرياض وجهوده البارزة في تقديم أفضل الخدمات الصحية في كافة مستشفيات صحة الرياض.

يذكر أن مركز صحي المونسية حصل على جائزة التميز الطبي على مستوى المراكز الصحية في منطقة الرياض من خلال المشاركات في الفعاليات والجولات الصحية على مدارس المنطقة، كما يمتلك المركز الصحي كادر طبي متميز من الأطباء والتمريض.