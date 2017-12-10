بالفيديو.. لحظة طعن حارس أمن إسرائيلي

القدس(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة طعن حارس أمن إسرائيلي وإصابته بجروح خطيرة، إثر تعرضه للطعن من شاب فلسطيني قرب محطة الباصات المركزية بمنطقة ” شارع يافا ” في مدينة القدس الغربية.

وذكرت الشرطة في بيانٍ لها، أن شابًا من سكان الضفة الغربية ويبلغ من العمر 24 عاماً، وصل المدخل الرئيسي لمحطة الحافلات المركزية في القدس، حيث استل سكينًا، وطعن بها أحد حراس الأمن في المكان.

وأضافت أن الشاب حاول الهرب، إلا أن أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية تمكن من اعتقاله، وتم نقله للتحقيق في أحد مراكز الشرطة الإسرائيلية.