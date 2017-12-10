مياه الشرقية تعلن تنفذ أعمال صيانة وسط الهفوف لمدة 72 ساعة

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، عن تخفيض طارئ يوم الثلاثاء القادم لكميات المياه التي تصل لوسط الهفوف بمحافظة الأحساء ولمدة 72 ساعة، لإجراء أعمال صيانة طارئة للخط المغذي للمياه بقطر (750 ملم) الذي تعرض لكسر أحد المضخات .

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد بن الحميدي العنزي، إن فرع خدمات المياه بمحافظة الأحساء وضع خطة عمل للفرق الفنية المختصة بأعمال الصيانة الطارئة لتنفيذ هذه الأعمال خلال فترة لن تتجاوز الثلاثة أيام حتى يعود الوضع إلى طبيعته – بإذن الله – .

وأكد المتحدث الرسمي، أنه سيتم توفير صهاريج توزيع المياه في مناطق الضعف وسد حاجة سكان وسط الهفوف .