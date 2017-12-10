سفيرة أمريكية تطالب سيدات العالم بفضح المُعتدين بما فيهم ” ترامب “

واشنطن(صدى):

أكدت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي أنه من حق أي امرأة في العالم أن توجه اتهامًا لأي رجل يتعدى عليها أو يسيئ معاملتها بأن تصرخ بأعلى صوتها وتكشف عن ذلك لتفضحه ، حتى ولو كان المعتدي هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذاته ، حيث جاء ذلك بالتزامن مع استقالة 3 أعضاء من الكونغرس هذا الشهر بسب اتهامات سوء السلوك التي وُجهت إليهم .

فيما أشادت ” هيلي ” بالشجاعة التي امتلكتها أعداد كبيرة من النساء في فضح المتحرشين والمعتدين عليهن ، والذين تسببوا في سقوط عدد كبير من نجوم الفن والسياسة في المجتمع قائلة ” أنا فخورة بقوتكن وفخورة بشجاعتكن ” ، وفقاً لما قالته في تصريحها لإحدى القنوات التلفزيونية .

وكان ” ترامب ” قد تعرض في وقت لاحق قبل ترشحه للرئاسة إلى اتهام أكثر من 10 سيدات بسوء السلوك الجنسي ، وظهر له أحد المقاطع المصورة خلال الحملة الرئاسية في 2016 ، وحول هذه المسألة قالت السفيرة ” أعلم أنه انتخب ، لكن ينبغي أن تشعر النساء دائمًا بالارتياح في طرح قضاياهن ، وعلينا جميعا أن ننصت لهن ” .