بالفيديو.. الحضري يسجل الهدف الرابع لـ ” التعاون “

نواف السالم(صدى):

أحرز حارس مرمى المنتخب المصري، عصام الحضري، الهدف الرابع لفريقه ” التعاون ” على نظيره ” الاتفاق ” ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين.

وسجل ” الحضري ” ، الهدف في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل ضائع من عمر المباراةـ، وذلك من ركلة جزاء، ليكون أول حارس في تاريخ الدوري السعودي يسجل أهدافًا، وذلك منذ مبروك زايد أمام الرائد في موسم 2010/ 2011، وذلك وفقًا لحساب موقع الإحصائيات الشهير ” أوبتا ” على ” تويتر ” .

ورفع نادي التعاون رصيده لـ16 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، وتجمد رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز الـ13.