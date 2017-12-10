البقمي: السوريون واليمنيون احتكروا محلات قطع غيار السيارات بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أوضح الباحث في التجارة الأكاديمية، فهد البقمي، أن هناك تلاعب في قطاع قطع غيار السيارات، مؤكدًا أن هناك فئات محددة تحتكر هذا السوق، وتحول دون دخول السعوديين لهذا المجال.

وقال البقمي عبر برنامج ” يا هلا ” الذي يقدم عبر روتانا خليجية، إن السوريون واليمنيون احتكروا محلات قطع غيار السيارات في المملكة، ويحاربون من يحاول دخول السوق.

وأشار البقمي، إلي أن هناك تفاوت في أسعار قطع غيار السيارات كبير جدا، يصل من 60% إلى 70% بين سعر المصنع وسعر الوكيل أو المحلات.