نائب مقرب من ” الحوثيين ” يكشف أسباب اقتراب انهيار الجماعة

فهمي محمد(صدى):

تنبأ النائب اليمني أحمد سيف حاشد، المقرب من جماعة الحوثي، باقتراب انهيار الجماعة، وذلك خلال مقال له حمل عنوان ” الوضع المالي ينحدر صوب الهاوية ” .

أرجع ” حاشد ” ، السبب وراء ذلك إلى ” الفشل الاقتصادي الذي يصيبهم بمقتل، وليس الرهان العسكري ” .

أوضح ” حاشد ” ، أن فوائد الدّين العام المحلي وصلت إلى (128.3%) من متوسط الإيراد الشهري، أي ما يعادل (275.3%) من جملة الإيرادات النقدية.

ولفت النائب اليمني، إلى أنه وفي ضوء الأرقام المخيفة للوضع المالي، وفي ظل سيطرة الحوثي على السلطة، فإن المعطيات تشير إلى ” الغرق الذي لا بد منه ” ، واصافًا الحالة أنها ” فشل يكبر كديناصور، والتزامات تتضاعف، وعجز يستمر بصورة خانقة ” .

ودلل النائب المقرب من جماعة الحوثي، ما ذهب إليه، قائلًا: ” إن متأخرات مرتبات موظفي الدولة حتى نهاية آب 2017 بلغت (669.7) مليار ريال، وبلغت متأخرات مرتبات متقاعدين مدنيين وعسكريين (64) مليار ريال، فيما تجاوزت مستحقات المقاولين والموردين لدى الدولة (70) مليار ريال، إضافة إلى الدين العام المحلي وفوائدهما ” .