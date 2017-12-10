فيديو للراحل أبو بكر سالم في اليوم الوطني للمملكة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان الراحل أبوبكر سالم، أثناء مشاركته في آخر مرة في الحفل الكبير الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة، في الصالة الرياضية بملعب ” الجوهرة المشعة ” في جدة.
ويذكر أنه تم تكريم الفنان القدير أبوبكر سالم، الذي دخل إلى المسرح على الكرسي المتحرك، وردد مقاطع من رائعته ” يا بلادي واصلي ” مع تصقيف الجمهور.
وتوفى، المطرب أبو بكر سالم، اليوم الأحد، عقب صراعه مع المرض، لينهي مسيرته الفنية الحافلة.
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