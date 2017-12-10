فيديو للراحل أبو بكر سالم في اليوم الوطني للمملكة

أماني الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان الراحل أبوبكر سالم، أثناء مشاركته في آخر مرة في الحفل الكبير الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة، في الصالة الرياضية بملعب ” الجوهرة المشعة ” في جدة.

ويذكر أنه تم تكريم الفنان القدير أبوبكر سالم، الذي دخل إلى المسرح على الكرسي المتحرك، وردد مقاطع من رائعته ” يا بلادي واصلي ” مع تصقيف الجمهور.

وتوفى، المطرب أبو بكر سالم، اليوم الأحد، عقب صراعه مع المرض، لينهي مسيرته الفنية الحافلة.