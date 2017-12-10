متابعات(صدى):

تحاول سيارة خان ديزاين أن تتفوق مرسيدس-مايباخ G650 لاندوليت عن طريق الإعلان عن خطط لتقديم Flying Huntsman 6×6 الجديدة بسقف مرن وهي سيارة توفر عنصر من المغامرة والهندسة والرومانسية إلى أكثر عشاق موديلات ديفندر، على أساس أن هذا الموديل الجديد من خان يعتمد على لاند روفر ديفيندر 110، وتتميز بست عجلات مثل مرسيدس G63 AMG 6×6.

وتبقي الشركة التفاصيل غامضة ولكن الصورة تشير إلى أن النموذج سيكون له سقف ثابت على مقصورة الركاب الرئيسية. ومن ناحية أخرى، يمكن للركاب في المقعد الخلفي الاستمتاع بتجربة الهواء الطلق بفضل سطح مرن قابل للطي. وتشمل الميزات البارزة الأخرى في التصميم فتحات الحاجز الأمامية والعتبات الجانبية والعجلات الكبيرة مع إطارات الطرق الوعرة. ويحتوي هذا الموديل أيضا على باقة عريضة للجسم خلف الأبواب الخلفية.

وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية في الأشهر المقبلة ولكن يمكن تجهيز هذا النموذج بمحرك VS3 V8 سعة 6.2 لتر من جنرال موتورز والذي يولد حوالي 430 حصان.