مصر: السيسي يدعو الرئيس الفلسطيني لقمة ثنائية غدًا

القاهرة(صدى):

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لعقد قمة ثنائية تشاورية في القاهرة، غدًا الاثنين، لتناول التطورات الخاصة باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف ” راضي ” ، في تصريحات اليوم الأحد، أن اللقاء سيبحث سبل التعامل مع الأزمة بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته الوطنية وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل رسميا.

وزعم المتحدث باسم الجمهورية المصرية، أن هذه الخطوة تصب في مصلحة عملية سلام، مُشيرا إلى أنها تدفع قدما إلى اتفاق سلام مستدام بين الجانبين، بحسب قوله. ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على كل القدس التي تضم مواقع إسلامية ويهودية ومسيحية مقدسة، كما أن الفلسطينيين يطالبون بالمدينة عاصمة لدولة مستقلة معترف بها دوليًا على أساس حدود1967.